РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Сотрудники Люберецкой полиции задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте героина, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В результате личного досмотра у нее обнаружили телефон, в котором находились фотографии с оборудованными тайниками-закладками. В ходе оперативно-разыскных мероприятий из тайников изъяли 10 свертков с комкообразным веществом бурового цвета, расфасованных по одному грамму. По результатам исследований выяснилось, что это героин.

Полицейские установили, что задержанная является закладчицей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Люберецкий городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.