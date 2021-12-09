«Прибыв на место и переодевшись в гидрокостюм, один из спасателей вплавь добрался до участка реки, где на льду находился кот, и, выбравшись на поверхность, подошел к животному. Оказалось, что у кота одна лапа примерзла ко льду. Животное было напугано, и какое-то время спасатель не мог к нему приблизиться. Однако вскоре работнику дежурной смены удалось уговорами присмирить пушистого пленника», – сказал старший смены Сергей Белов.