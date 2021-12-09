РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, который примерз ко льду посередине реки Пехорки в Балашихе, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
8 декабря в 3 часа ночи за помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратились неравнодушные прохожие, которые обнаружили животное на ледяной поверхности водоема.
Используя подручные средства, спасатель аккуратно освободил лапу кота, который тут же умчался на берег.
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