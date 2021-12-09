РИАМО - 9 дек. 45-летнего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ, арестовали на 2 месяца – до 7 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Трагедия произошла 7 декабря в столичном МФЦ «Рязанский». Глазов пришел в здание, где его попросили надеть маску. На это предложение он ответил отказом и открыл стрельбу по сотрудникам и посетителям.

В результате инцидента погибли 2 сотрудника МФЦ, а также пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Пострадавшие были госпитализированы.

Утром в четверг в МФЦ организовали мемориал в честь погибших сотрудников.

Ранее СМИ сообщали, что Глазова направят на психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского, так как следователи сомневаются во вменяемости мужчины.

Видео допроса стрелка из московского МФЦ>>