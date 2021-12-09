В минувшие выходные в Подмосковье открыли горнолыжный сезон. Этой зимой на территории региона будут работать 18 горнолыжных курортов. 90 беговых лыжных и 149 тюбинговых трасс появятся в парках, на стадионах, в спортивных комплексах. Рассказываем, во сколько этот активный отдых обойдется жителям и гостям Московского региона.

Теплая одежда

Обмундирование лыжника начинается с правильного нательного белья. В «Спортмастере» комплекты термобелья для детей стартуют от 1699 рублей. Взрослым придется собирать комплект по отдельности. Цены на термокальсоны и для мужчин, и для женщин фирмы Glissade начинаются от 799 рублей, столько же стоит термофутболка. Также сейчас продают со скидкой в 50% низ комплекта от фирмы Rukka — брюки обойдутся в 499 рублей для женщин и в 749 рублей для мужчин.

Костюм лыжный гоночный женский KV+ обойдется со скидкой в 9239 рублей. Мужские комбинезоны для участия в лыжных гонках этой же фирмы стоят дешевле — 6499 рублей.

Теплые горнолыжные брюки для фрирайдеров фирмы Wedze предлагают в «Декатлоне» за 4999 рублей. Эта водонепроницаемая и вентилируемая модель подходит для катания на любой площадке. Женские утепленные брюки этого же производителя стоят 3499 рублей. А вот модель для трассового катания обойдется в 5499 рублей. Цены на утепленные лыжные куртки стартуют здесь же от 2999 рублей со скидками.

Полноценные сноубордические костюмы фирмы Azimuth можно найти на Wildberries: там цены начинаются от 21 тысячи рублей как на мужские, так и на женские комплекты.

Как научиться кататься на горных лыжах>>

Лыжи, палки, ботинки

Детские лыжные ботинки фирмы Marax можно недорого приобрести на Ozon. Цена вопроса — 1290 рублей. Взрослую обувь того же бренда можно купить за 1251 рубль. В «Спортмастере» цены на ботинки для беговых лыж фирмы Nordway начинаются от 1399 рублей для детей и 2199 рублей для взрослых.

Отдельная статья расходов — палки для беговых лыж. Цены на детские в «Спортмастере» стартуют от 499 рублей, на взрослые — от 599 рублей. Самая дорогая и топовая гоночная модель продается тут за 29 999 рублей.

Ну и, наконец, сами лыжи. Детям можно приобрести в «Спортмастере» комплект из лыж и лыжных палок, цена вопроса — 1799 рублей. Однако нужно следить за возрастными ограничениями для того или иного комплекта. Цены на юниорские беговые лыжи начинаются в «Спортмастере» от 1399 рублей, на взрослые — от 1699 рублей.

Горнолыжные маски разных размеров можно приобрести на Ozon за 760 рублей.

Где покататься на лыжах и сноуборде зимой 2021–2022: лучшие склоны Москвы и Подмосковья>>

Стоимость катания и проката

Одним из первых в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» свои двери для любителей активного отдыха открыл горнолыжный клуб Леонида Тягачева. Час использования канатной дороги здесь стоит 400 рублей, два часа — 650 рублей, три — 750 рублей. Эти тарифы действуют только с понедельника по пятницу. В выходные здесь предлагают воспользоваться тарифными планами, самый дешевый из которых — 1000 рублей для взрослых. Детский тариф обойдется в 300 рублей. В зависимости от тарифа меняется стоимость одного подъема.

Прокат комплекта горнолыжного оборудования, в который входят лыжи, ботинки и палки, обойдется в 700 рублей за первый час. Каждый последующий час будет стоить 500 рублей.

Для прохода на канатные дороги горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском городском округе необходимо приобрести ски-пасс, на который начислят определенное количество баллов. В зависимости от тарифа 1 рубль может равняться 1 или 2 баллам. При этом стоимость поездки по канатной дороге колеблется от 20 до 90 баллов.

Одним из лучших горнолыжных курортов России считается подмосковный курорт «Сорочаны». И не зря: на склонах горы высотой 225 метров оборудовали 10 трасс разной сложности. Подъем в «Сорочанах» обойдется в 120 рублей по основному тарифу в будние дни, в выходные стоимость подъема стартует от 240 рублей. В рамках тарифов стоимость подъема дешевле, для детей и пенсионеров действуют сниженные цены.

Прокат горных лыж для взрослых в будни будет стоить от 200 рублей в час, а в выходные — от 400 рублей, для детей в будни — от 150 рублей, в выходные — от 200 рублей. Действуют льготные тарифы.

Во всесезонном горнолыжном комплексе «Снежком» час катания на горных лыжах и сноубордах для взрослых в будни обойдется в 1000 рублей, в выходные — в 1500 рублей. Дети до 14 лет смогут покататься на склоне в будни за 750 рублей в час, в выходные — за 1000 рублей в час. Напрокат здесь можно взять любой инвентарь: лыжи, сноуборд, ботинки, куртку, брюки. Цена проката за одну единицу — 350 рублей в будни и 400 в выходные для взрослых, 300 рублей в будни и 350 рублей в выходные для детей до 14 лет.

Как научиться кататься на сноуборде. ФОТО>>

Помощь инструктора

Освоиться на лыжах без помощи инструктора у новичков не получится. В «Снежкоме» часовое индивидуальное занятие с тренером стоит в будни 2000 рублей, в выходные — 2500 рублей. Дешевле всего заниматься в группе от трех до 10 человек: в этом случае час будет стоить от 1400 до 1500 рублей. Занятия проводят по расписанию.

В горнолыжном клубе Гая Северина стоимость индивидуального занятия составляет 2000 рублей за 55 минут. При этом 1 час 55 минут будет стоить 3500 рублей. Занятие в группе из двух учеников стоит 3000 и 5000 рублей соответственно.

В «Сорочанах» стоимость индивидуального занятия с инструктором длительностью один час составляет 1700 рублей в будни и 2400 рублей в выходные. Также можно забронировать занятие на два часа: в будни оно будет стоить 3100 рублей, в выходные — 4300 рублей. Занятия также проводят для пар или групп от трех до шести человек: в последнем случае стоимость часа занятия обойдется в 1200 рублей в будни и 1700 рублей в выходные. По детскому тарифу индивидуальное часовое занятие в будни будет стоить 1100 рублей, в выходные — 2400 рублей. Также для юных лыжников проводят занятия в группах до 10 человек.

Как выбрать снаряжение для катания на сноуборде>>

Итоги расчетов

Для новичков первые занятия лыжным спортом влетят в копеечку. Комплект одежды на взрослого обойдется примерно в 8000 рублей. Инвентарь (лыжные палки, лыжи, маска, ботинки) — примерно в 5000 рублей. Поездки на канатной дороге в течение часа обойдутся в среднем в 400 рублей. Стоимость услуг инструктора — от 1200 рублей в час. Итого — почти 15 тысяч рублей на человека. Однако львиная доля суммы — это долговременные вложения.

Если вы не уверены, что будете заниматься этим видом спорта систематически, стоит для начала взять оборудование в аренду.

Если и одежда, и инвентарь у вас уже есть, стоимость часа катания без услуг тренера составит примерно 400 рублей.

Как научиться кататься на коньках>>