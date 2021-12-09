РИАМО - 9 дек. В следующем году в Москве начнет работу центр управления комплексом городского хозяйства, где будут заниматься системным управлением всеми процессами и ресурсами, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы сейчас тестируем, мы приступаем к этой работе. И центр начнет системно работать со следующего года», - сказал Бирюков.

По его словам, в центре займутся системным управлением технологическими процессами, экономическими, финансовыми и людскими ресурсами, заработает центр обучения кадров.

«Примерно более 120 направлений будут решаться через этот центр, включая вопросы безопасности, работы системы-112», - заключил Бирюков.