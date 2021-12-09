РИАМО - 9 дек. Водителям в столице стоит отложить вечерние поездки на более позднее время из-за сложной дорожной ситуации в городе. Рекомендуется выезжать после 20:00, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным на 15:00, движение в городе оценивается в 7 баллов, а вечером загруженность может вырасти до 9 баллов. Кроме того, ожидаются морозы до минус 15 градусов.

Сейчас на дорогах сильная гололедица, которая затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение в Москве.

Автолюбителей призвали держать дистанцию, а также избегать необоснованных маневров и резких торможений.