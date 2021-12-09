РИАМО - 9 дек. В следующем году бесплатные путевки на лечение в санатории получат более 30 тыс. жителей Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, чаще всего для лечения выбирают санатории средней полосы России, Краснодарского края, Крыма и Минеральных Вод.

«Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям. За текущий год санатории по путевкам посетили порядка 30 тыс. жителей», – отметила Каклюгина.

Дополнительную информацию можно получить на портале госуслуг, в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».

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