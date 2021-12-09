РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Фронтовика Эдуарда Зайцева в преддверии 95-летнего юбилея поздравили представители военкомата и воинской части, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Участник Великой Отечественной войны, уроженец Смоленской области, а ныне житель Красногорска майор Эдуард Зайцев 11 декабря отметит 95-летие. Представители областного военкомата и 45 инженерно-маскировочного полка навестили фронтовика в четверг.

«Мы побеседовали с Эдуардом Васильевичем, вручили ему подарок от военного комиссариата и воинской части, в которой он является активным участником военно-патриотической работы. Он у нас частый гость, приходит к солдатам, общается с ними, рассказывает интересные истории о своей жизни», - рассказал помощник военного комиссара Московской области по работе с ветеранами Вячеслав Аполоник.

Еще одним подарком стал военный оркестр, который играл под окнами фронтовика.

Зайцев - кавалер орденов Красной Звезды и Великой Отечественной войны 1 степени. Был призван со школьной скамьи в 1943 году. Попал в учебный полк в поселке Суслонгер в Республике Марий-Эл. В 1944 году отправлен на фронт, участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белорусии, потом – в Мемельской наступательной операции в Литве.