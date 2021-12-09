РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию пристройку к школе №59 на улице Заречной в деревне Марусино городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Объект готовится к сдаче – его готовность составляет 95%. Подрядчик выполнил наружные и внутренние строительные работы, смонтировал коммуникации», – сказал глава регионального стройкомплекса Владимир Локтев.

Он добавил, что в настоящий момент строители проводят пусконаладочные работы инженерных систем и устанавливают оборудование в пищеблок. Также идет поставка мебели.

Общая площадь пристройки – более 9 тыс. кв. м. В здании расположены учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая, административные и технические помещения. Объект соединен со школой переходом.

На территории обустроят беговые дорожки, спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Строительство здания проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».