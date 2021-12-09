РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Арбитражный суд Московской области признал законным предписание региональной Госжилинспекции к АО «Красногорская теплосеть», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина, надзорное ведомство обязало ресурсоснабжающую организацию АО «Красногорская теплосеть» разместить все установленные законодательством сведения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В июле 2021 года с жалобой на «Теплосеть» в Госжилинспекцию обратился один из жителей дома №18 по Садовой улице. Проверка установила, что РСО не опубликовала в системе обязательную информацию.

«Федеральный закон о ГИС ЖКХ четко устанавливает, какие данные должны быть размещены в системе. А при проверке в Красногорске жилищные инспекторы не обнаружили в ней информацию о платежах за горячее водоснабжение по квартире автора обращения в ГЖИ. Это прямое нарушение п. 33 ч. 1 ст. 6 упомянутого закона», - пояснила Федина.

Надзорное ведомство предписало «Красногорской теплосети» устранить нарушения в течение месяца. Однако организация не согласилась с этими требованиями. С жалобой на предписание она обратилась в Арбитражный суд Московской области.

Ресурсоснабжающая организация мотивировала свою позицию тем, что имеет договор с ООО «МособлЕИРЦ», согласно которому необходимую информацию в ГИС ЖКХ должен передавать расчетный центр. Однако суд отметил, что такой договор не снимает с ресурсников обязанность соблюдать закон, который в данном случае был нарушен. Стало быть, Госжилинспекция действовала строго в рамках своих полномочий.

Арбитраж также признал несостоятельным аргумент о том, что «Теплосеть» направляла в «МособлЕИРЦ» письмо о необходимости размещения информации в ГИС ЖКХ. Суд обратил внимание на то, что письмо направили в расчетный центр только после запроса Госжилинспекции о предоставлении сведений для рассмотрения обращения жителя.

В результате суд не признал предписание надзорного ведомства недействительным. В удовлетворении требований АО «Красногорская теплосеть» отказано.

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