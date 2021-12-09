РИАМО - 9 дек. Более 140 млн штук яиц планируется произвести в Подмосковье по итогам 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

«В Московской области производится яйцо куриное, перепелиное, цесариное для воспроизводства, племенное и для производства бройлеров. Валовое производство яиц в хозяйствах всех категорий за текущий год по прогнозам составит 141 млн штук», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что за 2020 год в Подмосковье произвели 137,7 млн штук яиц.

На территории региона работают крупные птицеводческие предприятия по производству яйца – «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове; Наро-Фоминская птицефабрика «Элинар-Бройлер»; «Майские просторы», «Генофонд» и «Смена» из Сергиево-Посадского округа; «Кобб-Раша» из Богородского округа.

Ранее в сентябре пресс-служба Минсельхозпрода сообщала, что за первые 8 месяцев текущего года в Подмосковье производство яиц выросло на 5,2%.

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