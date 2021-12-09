РИАМО – 9 дек. В инновационном центре «Сколково» закончился Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей. Он был организован министерством науки и высшего образования РФ при поддержке фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), сообщают организаторы конкурса.

С 5 по 8 декабря 70 проектных команд, в состав которых вошли 130 участников, прошли акселерационную программу. В нее вошли бизнес-игры, мастер-классы, образовательные мероприятия по тематике технологического предпринимательства, консультации с экспертами.

Победители

© организаторы Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей

В суперфинал вышли 10 проектов. Работы оценивали представители инвестиционных фондов, венчурные инвесторы, представители стартапов, высокотехнологичных компаний, институтов развития. По итогам завершающего этапа на первом месте оказалась команда НИУ ВШЭ, которая разработала проект Neurowood. Это IT-система оценки древесины на базе компьютерного зрения.

Второе место заняла команда Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Она подготовила проект Virtual. На третьем месте оказался выпускник магистратуры НИТУ «МИСиС» Олег Тарасов, который подготовил проект ЕГЭПРОРЫВ.РФ.

Кроме участия в VIII ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» 9 декабря, победители получили призы от партнеров конкурса. Первые три команды получили на год членство в организации «Общественная Россия», а фонд содействия инновациям в январе проведет консультацию по своим программам для всех участников суперфинала.

«Фонд «Сколково» стал традиционной площадкой для проведения технологических мероприятий. В этом году мы проводим первый конкурс для молодых стартаперов. Нам удалось охватить максимальное количество регионов — обучение на преакселераторе прошли более 1,3 тыс. человек из 60 субъектов России. Это помогло многим талантам перейти из идейной плоскости в практическую», — сказал вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Он добавил, что стоявшие перед командами задачи были сложными и амбициозными, а реализованы они были на высоком уровне. Конкурс показал, что у России есть сильный резерв молодых ученых. Фонд «Сколково» вместе с партнерами будут способствовать профессиональному развитию конкурсантов.

Опыт конкурсантов

© организаторы Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей

Суперфиналист Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, основатель edtech-стартапа ЕГЭПРОРЫВ.РФ Олег Тарасов отметил, что для него, как и для любого начинающего предпринимателя, важна обратная связь. Очень ценным стало то, что на конкурсе были сильные наставники, которые могли предоставить недостающую экспертизу. Тарасов отметил, что для него победой является осознание факта, что его проект дошел до суперфинала, так как сейчас в стране нет соревнований, которые могли бы сравниться со Всероссийским конкурсом молодых технологических предпринимателей по качеству.

Тарасов добавил, что соревнования закончились, но расслабляться нельзя, так как предстоит много работы, в том числе развитие продукта, работа с пользователями. В этом помогут знания, полученные во время участия в конкурсе.

Суперфиналистка конкурса, основательница проекта REGISSUE Мария Спириднова подчеркнула одну из особенностей конкурса, отмеченную участниками, - он не ограничивается соревнованиями, так как каждому из конкурсантов выпала возможность получить знания от действующих игроков рынка. Опыт организаторов и наставников позволил участникам конкурса получить глубокое понимание, как правильно запускать бизнес и выстраивать все необходимые процессы.

Спириднова отметила, что это значимые опыт и воспоминания, которые она сохранит в памяти на долгие годы. Она добавила, что гордится собой, так как дошла до такого высокого уровня в период проведения конкурса и теперь у нее есть возможность получить развитие ее медицинского проекта, так как это направление является инновационным и перспективным не только в России, но и в мире.