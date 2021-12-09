РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Полицейские подмосковного Красногорска задержали 26-летнего мужчину, который украл у случайной знакомой технику и деньги на общую сумму более 113 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу поступило заявление от 39-летней местной жительницы о том, что ее знакомый, находясь в квартире на ул. Ленина, похитил ее имущество и денежные средства с банковской карты. Сумма ущерба составила более 113 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 26-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Установлено, что заявительница познакомилась с подозреваемым в кафе и пригласила его к себе домой на ночь. После того как женщина уснула, мужчина воспользовался ситуацией и совершил кражу двух мобильных телефонов, ноутбука и банковской карты, с которой впоследствии снял денежные средства в ближайшем отделении банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.