РИАМО - 9 дек. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям отозвало декларации о соответствии на кисломолочную продукцию у ООО «Пробиотик+», сообщает пресс-служба ведомства.

Компания из городского округа Серпухов оформила 2 декларации о соответствии на йогурт. При этом документы приняли на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют результаты исследований на остаточное содержание наиболее часто используемых в животноводстве и ветеринарии кормовых и лечебных антибиотиков.

Из-за этого были нарушены технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующие на территории ЕАЭС, поэтому декларации нельзя было признать достоверными.

Россельхознадзор направил предписания о приостановлении или прекращении действий деклараций компании. В конце ноября 2021 года ООО «Пробиотик+» оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Всего с начала года управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям прекратило действие 111 деклараций о соответствии на животноводческую продукцию.