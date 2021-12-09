РИАМО - 9 дек. В текущем году подмосковные аграрии закупили около 1 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Обновление техники идет круглый год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала 2021 года подмосковными аграриями по всем каналам реализации приобретено порядка 1 тыс. единиц тракторов, комбайнов и иной сельскохозяйственной техники», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что новая техника помогает аграриям выполнять намеченные работы в установленные агротехнологические сроки.

«На субсидирование затрат на приобретение новой высокопроизводительной сельхозтехники из бюджета Подмосковья в текущем году выделено в общем объеме 273 млн рублей», - подчеркнул министр.

Обновление сельскохозяйственной техники способствует увеличению производительности труда на сельхозпредприятиях, а также сокращению расходов на запчасти и ГСМ.