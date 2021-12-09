РИАМО - 9 дек. Пробки в 7 баллов из 10 возможных зафиксированы на дорогах Москвы на данный момент. К вечеру ситуация в городе осложнится до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Бордовым цветом обозначено движение в самом центре города – в Оружейном переулке, на Мясницкой и Садово-Спасской улицах. Также проблемы с трафиком наблюдаются на набережных Москвы-реки.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, сейчас движение затруднено на Лужнецкой эстакаде, внешней стороне ТТК. А также на улице Нижняя Масловка, внешней стороне ТТК и на внутренней стороне 14-го км МКАД.

К 18 часам плотность движения вырастет до 9 баллов, а к 20 часам составит 8 баллов.