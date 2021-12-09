РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. С 1 января 2022 года 15 категорий медработников в Люберцах, которые арендуют квартиры, смогут ежемесячно получать компенсацию в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Новые меры поддержки вводятся на территории всей Московской области. Также с 1 января администраторы и операторы поликлиник получат прибавку к зарплате в размере 7 тыс. рублей. Столько же выдадут водителям скорой помощи, водителям неотложной помощи – 5 тыс. рублей.

«Сегодня в медицинские учреждения Московской области, и в Люберецкую областную больницу в том числе, мы приглашаем на работу высококвалифицированных специалистов из других регионов. Многим приходится арендовать здесь жилье. Поэтому компенсация в размере 20 тыс. рублей – большое подспорье в решении этой проблемы», – сказал главврач Люберецкой областной больницы Семенцов.