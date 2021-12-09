РИАМО - 9 дек. Украшение Москвы к Новому году завершат к середине декабря, на городских улицах появится более 1,1 тыс. праздничных елок, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы полагаем, что к середине декабря запустим это новогоднее оформление на радость москвичам, и до 8 марта оно будет работать», - сказал Бирюков.

Он добавил, что осенне-зимнюю подсветку включили в городе 1 ноября. На сегодняшний день архитектурная подсветка работает примерно на 2,5 тыс. зданий. Это создает комфорт для москвичей в темное время суток.

«Более 1,1 тыс. новогодних елей разного размера будут размещены на улицах города. <…> Мы включим дополнительно еще праздничную подсветку <…> 30 декабря. Она будет работать до 5 января, потом 6 и 7 (января - ред.)», - сказал Бирюков.

Он отметил, что в новогоднюю ночь, а также с 1 на 2 января и в ночь на 7 января праздничная подсветка будет работать с момента наступления темноты и до утра.

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