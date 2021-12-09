РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Проект бюджета Подольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов бездефицитный, носит социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу составят в 2022 году 10 млрд 902,4 млн рублей или 71,4% в общем объеме расходов бюджета, сообщил председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков.

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов Подольска «О бюджете городского округа Подольск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» прошли 8 декабря в концертном зале администрации. В мероприятии приняли участие депутаты горсовета, руководители структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, члены общественных организаций, жители округа.

Председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации Светлана Коткова представила проект бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Его сформировали в соответствии с требованиями бюджетного кодекса РФ. В главном финансовом документа округа отразили основные направления бюджетной и налоговой политики, показатели социально-экономического развития и муниципальных программ Подольска.

В 2022 году общий объем доходов бюджета округа прогнозируется в сумме 15 млрд 266,4 млн руб., расходы - 15 млрд 266,4 млн руб. Расходная часть бюджета сформирована в рамках 19 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет 99,5% от общего объема расходов бюджета округа в 2022 году.

«Бюджет социально ориентированный, для развития городского округа Подольск достаточный. Заключение комиссии по проведению публичных слушаний внесут в совет депутатов, там проект бюджета рассмотрит комиссия по бюджету и вынесет на заседание совета. Планируется, что заседание совета проведут 23 декабря, скорее всего в этот день примут бюджет», - сказал Машков.

Во время публичных слушаний поступил ряд предложений. Представитель комитета по физической культуре и спорту администрации попросил 1,5 млн руб. для спортивной школы «Весна», где сложилась аварийная ситуация с коммуникациями. Вышли из строя водопровод, горячее и холодное водоснабжение, канализация в старом здании на Молодежной, 2А. Еще 11,8 млн руб. нужно для модернизации стадиона «Подолье» в микрорайоне Львовский. Жители просят сделать теннисный корт и благоустроить территорию.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний и горсовет рассмотрят предложения в процессе процедуры принятия главного финансового документа округа.