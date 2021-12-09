РИАМО - 9 дек. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1616 случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (143), городском округе Пушкинский (137), Королеве (88), Жуковском (85), Дмитровском округе (84) и Коломне (81), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

76 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Красногорске, 68 – в Серпухове, 60 – в Подольске, по 57 – в Сергиево-Посадском округе и Воскресенске, 46 – в Домодедове, 45 – в Солнечногорске, 44 – в Орехово-Зуевском округе, 42 – в Волоколамском округе, по 39 – в Реутове и Шатуре, 37 – в Истре, 27 – в Люберцах.

22 случая – в Талдомском округе, 21 – в Пущине, по 18 – в Дзержинском и Зарайске, по 17 – в Наро-Фоминском округе, Шаховской и Лобне, 16 – в Чехове, по 15 – в Ленинском и Рузском округах, по 14 – в Долгопрудном, Клину и Электростали, по 12 – в Раменском округе и Щелкове, по 10 – в Богородском округе, Одинцовском округе и Лотошине.

9 случаев инфекции зарегистрировали в Луховицах, по 8 – в Можайском округе, Химках и Серебряных Прудах, 7 – в Мытищах, по 5 – Павловском Посаде, Ступине, Власихе, Егорьевске, Ивантеевке и Котельниках, 4 – в Кашире, по 3 – в Дубне, Лыткарине и Электрогорске, по 2 – в Краснознаменске и Лосино-Петровском, по 1 – в Красноармейске и Фрязине.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Звездном городке, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявлено 606 926 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 931 человек. Выздоровели и выписались 539 702 пациента.

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