РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 дек. 126 коров высокопродуктивной голштинской породы появились на ферме в Косино племзавода «Повадино» в Домодедове, сообщил глава Домодедова Михаил Ежокин.

«Новые животные дают высокие надои, но не только они помогают ежегодно наращивать производство. Эффективный результат – большая работа наших животноводов», - написал Ежокин в своем Instagram-аккаунте.

Они улучшили кормовую базу, обновили оборудование племзавода и полностью избавили животных от лейкоза.

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