РИАМО - 9 дек. Московская область стала одним из лидеров среди регионов России по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал». За 42 дня заявки подали 15 986 учащихся подмосковных вузов, сообщила пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Всего на олимпиаду студенты со всей страны подали свыше 620 тыс. заявок на участие. Студенты могли подавать заявки по 72 соревновательным направлениям, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины.

Регистрационный период на олимпиаду в 2021 году был на 5 дней короче, чем в предыдущие сезоны, тем не менее интерес к олимпиаде продолжает расти.

«Сегодня, в период доступности знаний и повсеместного онлайна, у студентов есть уникальная возможность пробовать себя в своей профессии и смежных направлениях еще до выхода на рынок труда. Молодому специалисту важно, еще находясь в стенах университета, учиться гибкости и адаптации к требованиям времени», – отметил директор по развитию олимпиады «Я – профессионал» Матвей Навдаев.

Самыми популярными направлениями состязаний среди студентов из Подмосковья стали «Педагогическое образование (основное)» (1 288 регистраций), «Психология» (762), «Классный руководитель» (739), «Лингвистика» (548) и «Математика» (527).

Как рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, больше всех заявки из Московской области поступили от студентов Академии гражданской защиты МЧС России, Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета и Московского государственного областного университета.

«Уже 10 декабря начнется отборочный онлайн-этап состязаний. Теперь конкурсантов ждут интересные испытания, образовательные форумы, знакомства с единомышленниками и, конечно, возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании», – рассказал Комиссаров.

Отборочный этап стартует 10 декабря и продлится до 26 декабря, его итоги подведут в начале февраля 2022 года. Заключительный этап олимпиады начнется в середине февраля и закончится до конца апреля 2022 года. Окончательные результаты станут известны в мае.

Студенты, которые имеют дипломы некоторых других проектов платформы «Россия – страна возможностей», могут пройти в заключительный этап по 12 направлениям. Учитываться будут только те дипломы, которые были получены в течение последнего сезона или года проведения проекта.

Дипломанты «Я – профессионал» получат льготы при поступлении на магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также смогут пройти стажировку в профильной компании. Медалисты олимпиады получат также денежные премии в размере до 300 тыс. рублей.