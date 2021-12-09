РИАМО - 9 дек. Сотрудники 317-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, который провалился под лед на канале им. Москвы в городском округе Долгопрудный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

8 декабря в систему-112 поступило обращение от очевидцев происшествия. Они рассказали, что пожилой мужчина провалился под лед на расстоянии 50 м от пирса яхт-клуба «Дельфин».

Как рассказал заместитель начальника 317-й пожарно-спасательной части Сергей Трушин, сотрудник «Мособлпожспаса», прибыв на место происшествия, надел гидрокостюм, ползком добрался до рыбака и вытащил его на поверхность льда.

«Обвязав рыбака спасательной веревкой, спасатель дал команду своим коллегам, и работники дежурной смены вытащили их обоих со льда в безопасное место. С признаками сильного переохлаждения работники противопожарно-спасательной службы передали пострадавшего мужчину 1952 года рождения врачам скорой медицинской помощи», – добавил Трушин.

В Московской области еще не установился температурный режим на таком уровне, когда выходить на лед на водоемах было бы безопасно. Спасатели предостерегают от выхода на лед до тех пор, пока его толщина не будет превышать 7 см.