РИАМО - 9 дек. В следующем году в столице планируют провести капремонт 1,7 тыс.многоквартирных домов, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что капитальный ремонт жилых домов является ведущим направлением деятельности ведомства. Так, в этом году отремонтировали более 2,2 тыс. домов, а в следующем планируют отремонтировать 1,7 тыс. многоэтажек.

«Но по площадям примерно то же самое», - рассказал Бирюков.

По его словам, ежегодно в многоквартирных жилых домах столицы ремонтируют по 7-8 разных систем. Москву можно считать ведущим городом страны по реализации программы капремонта, считает заммэра.

«Мы избавляемся от тех подрядчиков, которые некачественно ведут ремонт или срывают сроки. Надо сказать, что году в 2021 примерно порядка 180 контрактов мы расторгли с подрядчиками, которые не справились с поставленной задачей», - добавил Бирюков.