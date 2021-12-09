РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 дек. В подмосковном Королеве представители прокуратуры и городских предприятий научно-инженерного комплекса обсудили меры борьбы с коррупцией, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В администрации Королева прошла встреча прокурора Первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области Антон Говоров с представителями градообразующих предприятий научно-инженерного комплекса. Участников от имени главы города поприветствовал его заместитель Илья Конышев.

«В рамках борьбы с коррупцией важно усиливать общественный контроль, проводить антикоррупционные мероприятия, просвещать граждан. Есть целый комплекс разработанных мер, которые нужно исполнять, чтобы не допустить коррупцию при закупках», - сказал Говоров.

Участники встречи задали вопросы прокурору, часть из них требует проработки, на некоторые вопросы сразу были даны ответы. Рассмотрели вопросы защиты личных данных и контроля сотрудников и руководителей предприятий.

В конце встречи участники поздравили друг друга с наступающими праздниками.