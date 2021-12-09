РИАМО - 9 дек. Меньше чем за двое суток новыми станциями Большой кольцевой линии столичного метро воспользовались 221 тыс. горожан, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Из этого числа 121 тыс. – пассажиропоток на вход, а 100 тыс. человек использовали станции для пересадок.

В четверг утром недавно открытыми станциями воспользовались 35,6 тыс. человек – 19,8 тыс. пассажиров на вход, а 15,8 тыс. человек воспользовались пересадками.

Больше всего пассажиров было зафиксировано на станции «Каховская» (10,3 тыс. пассажиров), «Кунцевская» (7,1 тыс.) и «Мичуринский проспект» (4,3 тыс.).

Открытие новых станций БКЛ состоялось 7 декабря. В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

Новый участок Большого кольца позволит проехать по 10 станциям – «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

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