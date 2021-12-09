РИАМО - 9 дек. В психиатрической больнице №8 Орехово-Зуевского городского округа завершился текущий ремонт, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В учреждении провели внутренние общестроительные работы, заменили системы водоснабжения, электроснабжения и освещения, а также установили новые дверные блоки.

«Мы продолжаем реализовывать масштабную программу текущих ремонтов в медицинских организациях. Создание комфортных условий для пребывания пациентов и работы медицинских специалистов – важная для нас задача. С начала года мы провели текущий ремонт более 80 объектов», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее текущий ремонт был завершен на Яхромской подстанции скорой помощи, в ФАПе городского округа Озеры, в хирургическом корпусе Протвинской больницы и на других объектах.