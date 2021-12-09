РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за сутки, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в горокруге выявили 30 580 случаев инфицирования, из них 76 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявлено 1 616 случаев заболевания коронавирусом. Всего на данный момент в Московской области выявлено 606 926 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 931 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 539 702 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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