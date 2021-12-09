РИАМО - 9 дек. В Центральном музее Великой Отечественной войны открылась новая постоянная экспозиция «Битва за Москву. Первая Победа!», посвященная 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия выставки принял участие мэр города Сергей Собянин вместе с участником обороны Москвы Василием Коровкиным и учениками кадетских классов столичных школ.

«Битва за Москву – величайшее сражение Великой Отечественной войны. <...> По случаю юбилея Московской битвы в городе проходят десятки различ­ных мероприятий – в онлайн и офлайн форматах. Одно из главных – открытие новой тематической постоянной экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе», – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что выставка переносит посетителей в 1941 год. Экспозиция позволяет окунуться в атмосферу фронтового города, ставшего неприступной крепостью. Выставка занимает площадь более 1,2 тыс. «квадратов» и состоит из 9 тематических разделов, которые воссозданы с документальной точностью.

Москвичи и гости столицы могут посмотреть информационные экраны, которые содержат большое коли­чество исторических материалов. Также есть мультимедийные проекции с подробными данными о ходе битвы за Москву. На выставке представлены уникальные архивные документы и раритетные предметы военного времени.