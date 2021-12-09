РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Деревни Дятловка, Фенино, Пуршево, Соболиха и село Новый Милет подмосковной Балашихи вошли в президентскую программу по соцгазификации, в настоящий момент там полностью завершились работы по подключению к газу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе в президентскую программу «Социальная газификация» вошли 13 населенных пунктов, где проживают почти 4 тыс. человек. В 2021 году будут газифицированы 7 деревень. Сейчас работы продолжаются в деревнях Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово.

В Подмосковье по программе соцгазификации догазифицировали 900 населенных пунктов. По плану на 2021 год осталось подвести голубое топливо к 213 деревням. Количество жителей, получивших газ по президентскому проекту, растет с каждым днем: на сегодняшний день газифицировали уже 12-тысячное домовладение региона.

В 2021 году по президентскому проекту новые газораспределительные сети будут построены в 1113 населенных пунктах Подмосковья.

Подать заявку на подключение по социальной газификации можно в 674 мобильных и стационарных точках, а также онлайн: на сайте «Мособлгаза», Единого оператора газификации, на порталах «Госуслуги» и «Добродел».

Жителям Подмосковья напомнили, как они могут задать вопросы по соцгазификации>>