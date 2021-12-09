РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В парке им. Виктора Талалихина в Подольске с 11 декабря по выходным начнут проводить интерактивные новогодние программы для детей и взрослых, сообщает администрация парка.

В декабре уже у всех праздничное настроение. Дети и взрослые в предвкушении новогодних каникул, подарков и теплых встреч с родными.

В парке им. Виктора Талалихина по выходным, начиная с 11 декабря, наступит пора праздничных мероприятий. Откроется резиденция Деда Мороза, где можно будет сфотографироваться с новогодним волшебником и Снегурочкой, передать ему письма и пожелания. Проведут мастер-классы, на которых можно будет смастерить своими руками новогодние игрушки и открытки.

С 12:00 до 13:00 на танцевальной веранде парка будут проходить интерактивные развлекательные программы для детей и взрослых. С 13:00 до 14:00 в парке будет звучать музыкальная трансляция любимых новогодних мелодий.

Также можно будет отправить письма с пожеланиями на почту Деда Мороза. Ящик для писем установили у главной елки на Танцевальной веранде.

Программы пройдут по субботам и воскресеньям, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря, с 12:00 до 14:00.

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