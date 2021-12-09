РИАМО – 9 дек. МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей стране, сообщает пресс-служба оператора.

Сеть позволит обеспечить улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, каучуковой, химической и нефтехимической сфер промышленности.

Компании подписали соглашение о строительстве сети в декабре. В течение нескольких лет будет реализован полный комплекс работ по ее запуску. Будут осуществлены проектирование, поставка и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

«Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищенных смартфонов, беспилотных аппаратов», — сказал член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

Он добавил, что даже с нынешними технологиями передачи данных (Wi-Fi, проводная сеть) цифровые продукты в 2020 году принесли компании свыше 3 млрд руб., а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации СИБУРа составит через несколько лет свыше 59 млрд руб. Планируется, что развертывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала.

Номоконов добавил, что сотрудничество с МегаФоном позволит компании получить самую большую сеть PLTE в стране. К концу следующего года сеть покроет 6 производственных площадок общей площадью в 33,2 млн кв. м. К 2024 году будет обеспечено непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех предприятиях компании.

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории Нижневартовского газоперерабатывающего завода, «Воронежсинтезкаучука», «Южнобалкского ЛМУМГ», «CИБУР-Химпрома», «Томскнефтехима», «СИБУР-Тобольска». МегаФон обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Благодаря этому будет увеличена емкость сети на производственных площадях, обеспечены резервирование и широкий охват покрытия.

Помимо этого, PLTE будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян отметил, что оператор первым в стране в 2018 году реализовал проект по созданию Private LTE. У компании большой опыт внедрения частных сетей для различных промышленных сфер. Однако проект с СИБУРом станет самым масштабным в РФ. Главная особенность этого проекта в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE. Благодаря этому у СИБУРа будет возможность оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все процессы из одной точки и быстро реагировать на нештатные ситуации.

Частная сеть повысит уровень безопасности и эффективности труда. В перспективе можно будет полностью перейти на использование 5G.