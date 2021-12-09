РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В четверг утром в городском округе Люберцы увеличились интервалы движения маршрутных такси №№23 и 33, что привело к образованию очередей на остановках, сообщила местная жительница Елена Семина.

«Я живу в Люберцах, но работаю в Октябрьском. Сегодня на остановке 40 минут ждала 23 и 33 маршрутки. Еще 40 минут добиралась до работы, были большие пробки. Раньше дорога от дома до работы занимала у меня полчаса», - сказала Семина.

Общественный транспорт следует по маршрутам Люберцы - Октябрьский и Люберцы - РАОС.

В соцсети Instagram жители пожаловались на большие очереди на маршрутные такси в поселке Октябрьский.

Оперативный комментарий от транспортных компаний «Стаффтранс» и «Стаффтранс-1» порталу «РИАМО в Люберцах» получить не удалось.

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