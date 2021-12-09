РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В четверг утром в городском округе Люберцы увеличились интервалы движения маршрутных такси №№23 и 33, что привело к образованию очередей на остановках, сообщила местная жительница Елена Семина.
Общественный транспорт следует по маршрутам Люберцы - Октябрьский и Люберцы - РАОС.
В соцсети Instagram жители пожаловались на большие очереди на маршрутные такси в поселке Октябрьский.
Оперативный комментарий от транспортных компаний «Стаффтранс» и «Стаффтранс-1» порталу «РИАМО в Люберцах» получить не удалось.
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