РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Суд признал законными действия Госжилинспекции по запрету УК Балашихи ООО «ПИК-Комфорт» взимать плату за дополнительные услуги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что Госжилинспекция требует исключить из единого платежного документа за ЖКУ начисления за дополнительную услугу.

В марте 2021 года при проверке жалобы жителей дома №7 по улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов Балашихи инспекторы выявили, что «ПИК-Комфорт» включает в платежки расходы на обслуживание домофонного оборудования. УК предписали устранить нарушение жилищного законодательства в течение 2 месяцев. Однако та обжаловала предписание в суде.

Арбитраж установил, что оснований для удовлетворения заявления не имеется. Он пришел к выводу: обслуживание домофона должно входить в перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества. Госжилинспекция представила надлежащие и достаточные доказательства законных оснований для выдачи оспариваемого предписания.

Суд не увидел в документе надзорного ведомства нарушения прав и интересов ООО «ПИК-Комфорт», в удовлетворении требований которого было отказано.