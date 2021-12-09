РИАМО - 9 дек. За последние годы количество мигрантов, занятых в столичной сфере ЖКХ, сократилось почти вдвое, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, для работников сферы ЖКХ созданы соответствующие социально-бытовые условия, в том числе нормальный уровень оплаты труда.
Заммэра подчеркнул, что мигранты живут в коммунальных городках, оборудованных системами контроля за теми, кто прибывает и убывает. Для работников есть душевые, комнаты отдыха, места для сушки спецодежды. Кроме того, оказываются медицинские услуги. В городках мигрантов также есть спортивные тренажеры и пищеблоки.
Он добавил, что в городских инженерных компаниях, таких как «Водоканал», «Гормост», «Автомобильные дороги», а также в энергетических, тепловых и электрических компаниях работают только граждане РФ.
«С системой управляющих компаний и автомобильных дорог округов мы и дальше такую работу (по сокращению количества работающих мигрантов в учреждениях - ред.) продолжаем, ведем и будем ее вести», – заключил глава комплекса городского хозяйства столицы.
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