РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Мужчину, который провалился в полынью на Москве-реке, спасли в Красногорске, сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник аварйно-спасательного отряда Красногорска Денис Мамонтов.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», за минувшие сутки в Московской области спасатели вытащили из полыньи 3 человек. Случаи произошли в городских округах Долгопрудный, Домодедово и Красногорск на водоемах с опасной толщиной льда.

В Красногорске мужчина провалился под лед на Москве-реке в районе санатория «Архангельское».

«Утром 8 декабря двое мужчин отправились на подледную рыбалку. Они не учли, что лед еще не встал. Тем более в том месте сложная береговая линия, камыши, большая заиленность дна, все эти факторы влияют на прочность льда», - сказал Мамонтов.

Один из рыбаков провалился в ледяную воду. Товарищ сумел вытащить его на берег и вызвал спасателей по телефону 112.

Мужчина был не в состоянии самостоятельно дойти до машины скорой помощи от шока и переохлаждения. Спасатели оказали ему первую помощь, доставили пострадавшего на носилках и передали его медикам.

«За этот зимний период в Красногорске это первый случай, когда человек провалился под лед. Хорошо, что он не стал фатальным», - заключил Мамонтов.