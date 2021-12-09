РИАМО - 9 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский». Документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

Стрельба в центре госуслуг района Рязанский произошла 7 декабря. Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов после просьбы надеть маску. Погибли два сотрудника МФЦ, еще четыре человека получили ранения.

Правительство Москвы постановило оказать единовременную материальную помощь семьям убитых в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Пострадавшим, госпитализированным в больницы, выплатят по 500 тыс. рублей.

Кроме того, дети одного из убитых сотрудников МФЦ будут получать соцподдержку в виде ежемесячных выплат до достижения совершеннолетия.

По факту стрельбы в МФЦ «Рязанский» возбуждено уголовное дело. Нападавшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, его приставят к государственной награде. На допросе стрелок признался, что расстреливал людей, которые «верят в коронавирус».

После трагедии в многофункциональном центре установили мемориал в честь погибших сотрудников. Рядом с их фотографиями горят свечи и лежат цветы.

Стрелок из московского МФЦ признался, что стрелял по «верящим в коронавирус» людям>>