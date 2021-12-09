РИАМО - 9 дек. В 2022 году в столице планируют благоустроить около 4,8 тыс. объектов, в том числе парков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Примерно около 4,8 тыс. объектов (будут благоустроены в следующем году - ред.). Это и дворовые территории, и парковые территории, и улично-дорожная сеть», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в этом году в столице создали небольшие парки и высадили крупномерные деревья на 15 территориях, в том числе на Ленинградском проспекте, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе.

Ранее началась высадка деревьев в пойме реки Чермянки, где создается «Парк Яуза». Это крупнейший проект благоустройства в Москве. Парк займет площадь более 350 га, он будет самым протяженным экологическим парком в Европе.