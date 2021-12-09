РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Свыше 1 км бесхозяйных водопроводных сетей выявили на бульваре Строителей в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Администрация Красногорска информирует о выявленном бесхозяйном объекте недвижимости: водопроводная сеть, расположенная на бульваре Строителей, 65-й км МКАД, вл. 3, протяженностью 1095,04 м, год постройки - 2007, 2015.

В случае наличия права собственности на указанный объект его владельцу необходимо с правоподтверждающими документами обратиться в управление земельно-имущественных отношений администрации округа по адресу: Красногорск, ул. Дачная, д. 11, кабинет 5. Контактное лицо: Васильева Ольга Александровна, 8(495)563-01-10.

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