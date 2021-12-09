РИАМО – 9 дек. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» завершен масштабный проект по замене трех башен сушильно-абсорбционного отделения установки СК-48 цеха контактной серной кислоты. Общий объем вложений по проекту превысил 730 млн рублей, сообщает пресс-служба «ВМУ».

К реализации проекта приступили в 2017 году. Первой была заменена наиболее изношенная башня промежуточной абсорбции, в которой вырабатывается до 95% общего объема продукта в цехе. В 2019 году под замену пошла башня конечной абсорбции А2, обеспечивающая санитарную очистку газов перед выбросом их в атмосферу. В 2021 году были проведены работы по замене сушильной башни, которая стоит во главе процесса производства серной кислоты.

Точечная замена первой абсорбционной башни путем разрушения старой и монтажа на ее месте новой во время плановых остановочных работ была проведена впервые в России. Воскресенские сернокислотчики уникальную практику апробированного метода реновации повторили еще дважды: в 2019 и 2021 годах.

Новые башни выполнены из спецстали с высоким содержанием кремния. Уникальный по своим свойствам спецсплав марки SARAMET отличается высокой прочностью и повышенной коррозионной стойкостью, благодаря чему эксплуатировать объекты можно будет в течение нескольких десятилетий.

Сборку и создание модулей всех трех новых башен осуществляли на предприятии «ЗАВКОМ» в Тамбове. В 2021 году там было изготовлено 4 блока сушильной башни, которые с помощью спецтехники доставили на завод, где была проведена их досборка. Внутри корпуса башни смонтировали колосниковую решетку, поверх которой разместили 4-метровую керамическую насадку. Над ней установили еще один связующий блок – систему распределения кислоты. Последним элементом башни стал туманоуловитель. Укрупненные блоки установили на опорную конструкцию, после чего сварили между собой.

Параллельно прошли работы по обвязке башни газоходами и трубопроводами, а также по монтажу контрольно-измерительных приборов и замене металлоконструкций общей массой около 100 тонн. В рамках проекта также произвели замену насосного оборудования, отвечающего за подачу серной кислоты в цикл сушильной башни.

«В этом году нами реализован очередной этап технического перевооружения цеха контактной серной кислоты с заменой сушильной башни на установке СК-48. В своей работе, как и при замене двух других башен в 2017 и 2019 годах, мы в первую очередь ориентировались на такие важные показатели, как цена и качество», — отмечает начальник цеха контактной серной кислоты Дмитрий Зотов.

Он добавил, что руководство предприятия поставило задачу заменить башню за 30 суток, что и было сделано. Эта цель была достигнута благодаря сплоченной команде профессионалов, которые были задействованы в этом проекте.