РИАМО - 9 дек. Следователи организовали доследственную проверку инцидента с нападением бродячей собаки на 7-летнего мальчика в Раменском городском округе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.
Происшествие случилось 7 декабря в поселке КФЗ. Ребенок находился на детской площадке, где на него и напала бродячая собака.
Мальчик получил укушенные раны головы и был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
В настоящее время СК проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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