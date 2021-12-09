РИАМО - 9 дек. Следователи организовали доследственную проверку инцидента с нападением бродячей собаки на 7-летнего мальчика в Раменском городском округе, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Происшествие случилось 7 декабря в поселке КФЗ. Ребенок находился на детской площадке, где на него и напала бродячая собака.

Мальчик получил укушенные раны головы и был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В настоящее время СК проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Собака искусала 7‑летнего ребенка в Раменском округе>>