РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов в Подольске Илья Топильский стал лауреатом XI и XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в номинации «За верность профессии», сообщают организаторы конкурса.

С 1 по 3 декабря в Сыктывкаре состоялся финальный этап XI и XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой конкурсные испытания проводили в дистанционном формате. Церемония закрытия конкурса состоялась также в формате онлайн.

В конкурсных испытаниях финального этапа приняли участие 68 учителей: по 34 участника за 2020 и 2021 гг. из 40 регионов страны. Всего 70 заявок подали на конкурс, затем 2 заявки отозвали. По результатам II тура конкурса жюри определило из числа лауреатов по 2 абсолютных победителя XI и XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России».

Номинантами конкурса «Учитель здоровья России – 2020» стали 24 педагога в 5 номинациях. Городской округ Подольск представлял Топильский. На конкурс он представил творческую самопрезентацию «Я – учитель здоровья», фрагмент внеклассного занятия и конспект урока.

Члены жюри оценили его профессионализм. Результатом стала победа в номинации «За верность профессии».

Власти округа поздравили Топильского и пожелали ему дальнейших успехов.