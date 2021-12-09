РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Коммунальные службы Люберец в четверг уберут снег на мосту на Комсомольском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на объезде по городу.

Он проверил качество уборки улиц, остановочных павильонов и автомобильных дорог от последствий снегопада.

«Мы проехались по южной стороне города, северу. В целом могу сказать, что дороги почищены. Другое дело, что не везде в нормативном состоянии тротуары, и я об этом своим коллегам говорил», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что сейчас необходимо вывозить снег с тротуаров. На муниципальных дорогах работают 5 подрядных организаций.

«Особенно, что касается центральных дорог, проездов – снег выпадает, мы должны его чистить в течение нескольких часов. <…> Когда такие снегопады обильные, стоит задача очень быстро очистить наши основные проезды, это наши магистрали. В Люберцах это Октябрьский проспект, Комсомольский проспект, Егорьевское шоссе, Смирновская улица», – заключил Ружицкий.