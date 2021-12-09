РИАМО - 9 дек. Коммунальные службы столицы в текущем сезоне готовятся к работе в условиях холодной и снежной зимы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы готовимся к тому, что зима будет холодная, зима будет достаточно снежная. <…> Готовимся к таким условиям. <…> Примерно семь лет назад было достаточно большое количество снега. Примерно эта цикличность повторяется», – сказал Бирюков журналистам.

Он уверен, что городские коммунальные службы достойно пройдут период резкого похолодания. Последние 11 зимних периодов в столице прошли без сбоев, аварий и отключений.

«Только одной снегоуборочной техники (в Москве - ред.) более 10 тыс. единиц. Плюс снеговывозящая техника. <…> То есть техники в городских условиях сегодня достаточно для того, чтобы с этими задачами справиться», – добавил заммэра.

В четверг температура воздуха в Москве составит минус 9 - 11 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур.