РИАМО – 9 дек. В 2022 году Pulp Mill Holding GmbH вложит в российский гофродивизион – АО «Архбум» – 4,501 млрд руб. Об этом сообщил директор по инвестициям группы компаний Владимир Крупчак.

Модернизация и увеличение существующих перерабатывающих мощностей, а также расширение производственной инфраструктуры коснется всех четырех площадок компании. Стоимость инвестиционных программ в 2022 г. составит: для Подольского филиала «Архбум» - 1,802 млрд руб., Истринского - 872 млн руб., Воронежского - 198 млн руб., Ульяновского - 1,579 млрд руб. На развитие ИТ–инфраструктуры «Архбум» дополнительно будет направлено 50 млн руб.

Основными проектами Подольской площадки станут в том числе запуск линии ротационной высечки Ward ServoPro 16.28 c необходимым периферийным оборудованием и строительство нового склада сырья, оснащенного железнодорожной платформой.

В Истринском филиале «Архбума» планируется запуск широкоформатной линии ротационной высечки Ward MaxPro 16.32 и комплектной флексо-фальцевально-склеивающей линии BOBST FFG-618. Новые линии будут укомплектованы автопитателями, паллетизаторами и транспортной системой.

Воронежская площадка сконцентрируется в следующем году на увеличении производительности перерабатывающих мощностей, строительстве склада сырья, установке дополнительного IT-оборудования, а также реализации инвестиционных проектов, позволяющих снизить затраты на потребляемые филиалом энергетические ресурсы.

Ульяновский филиал «Архбума» продолжит строительство второй очереди завода проектной мощностью 192 млн кв. м гофропродукции в год. В 2022 г. будет смонтирована и введена в эксплуатацию еще одна линия ротационной высечки Ward ServoPro 16.28.

Сейчас АО «Архбум» - крупнейший игрок на российском рынке экологичной упаковки, наиболее востребованной производителями и потребителями сектора FMCG.

По словам директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака, компания постоянно растет, развивается, реагирует на требования рынка.

«Мы повышаем общую экономическую эффективность всей группы, диверсифицируем продукцию, решаем задачи по углубленной переработке собственного сырья и импортозамещению, но одновременно обеспечиваем синергию предприятий холдинга, которая позволит нам отвечать на все вызовы времени, оставаясь высококонкурентыми», — отметил Крупчак.

Еще в 2001 г. Архангельский ЦБК сделал качественный шаг в развитии бизнеса, диверсифицировав продуктовый портфель до глубокой переработки собственного сырья – тарного картона. Акционер запустил в Московской области современный завод по производству гофроупаковки и гофрокартона. Успешное вхождение «Архбума» на рынок было обусловлено рядом факторов, среди которых наличие собственной логистической компании, оптимизирующей затраты, уникальное расположение производства вблизи транспортных магистралей, а также локация гофробизнеса в ЦФО – основном центре потребления продукции. ​