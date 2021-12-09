РИАМО - 9 дек. Комитет по туризму Московской области и сеть АЗС «Роснефть» запускают совместную акцию «Топливо Роснефть + Внутренний туризм = Супер Зима в Подмосковье». Целью мероприятия является продвижение туристической сферы в Подмосковье, акция начнется 11 декабря на 15 заправочных станциях «Роснефти» в регионе, сообщает пресс-служба комитета.

На заправочных станциях, которые принимают участие в акции, будут установлены мобильные центры с информацией о туристических маршрутах Московской области и проекте «Зима в Подмосковье». Все посетители получат призы от организаторов.

«Проведение подобных акций позволит в несколько раз увеличить туристическую привлекательность Московской области для жителей не только Московского региона, но и России в целом, поскольку все дороги из Москвы идут через Подмосковье. К тому же многие автомобилисты смогут узнать, что за прекрасным и комфортным отдыхом не стоит ехать далеко – он совсем рядом», – сказал министр правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

Помимо мероприятий на заправках, в рамках специальной travel-акции будет проведен конкурс в Instagram-аккаунте @visitmo.ru с розыгрышем уникальных призов – дорожных туристических наборов от НК «Роснефть» и комитета по туризму Московской области и 5 суперпризов – уик-эндов на двоих в отелях Подмосковья.

Акция будет проводиться с 10:00 до 18:00 в следующие дни: 11-12 декабря, 18-19 декабря, 25-26 декабря.

Участниками акции в разные дни станут 15 различных АЗС «Роснефть», расположенные в Реутове, Раменском округе, Коломне, Ленинском округе, Одинцовском округе, Серпухове, Подольске, городском округе Пушкинский, Истре, Солнечногорске, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах.