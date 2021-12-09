По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря, сообщает ТАСС. Нападавшие били мужчину руками и ногами. Избиение смогли остановить прохожие и работник Мосметро.
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По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря, сообщает ТАСС. Нападавшие били мужчину руками и ногами. Избиение смогли остановить прохожие и работник Мосметро.
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