РИАМО - 9 дек. Интенсивность заболеваемости коронавирусом в России в 2 раза ниже, чем в США. Тем не менее в России важно наращивать темпы вакцинации, сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Если говорить о Великобритании, США, Франции, то у нас заболеваемость в 2 раза меньше по интенсивности. Все-таки у нас есть своя вакцина, мы с вами создали более 300 разных диагностик, и это не просто лежащие на полке, а те, с которыми мы работаем», - сказал Онищенко.

Он добавил, что в России насчитывается 364 набора диагностик. Из них 73 применяются для выявления РНК-вирусов, 112 - для выявления SARS-CoV-2 хроматографическим методом.

Онищенко подчеркнул важность наращивания темпов вакцинации и напомнил, что 40-60% населения, особенно молодые люди, переносят коронавирус бессимптомно или в очень легкой форме. Они сами не знают, что больны, но при этом заражают окружающих. ​

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