РИАМО - 9 дек. Несмотря на то, что температура еще не укрепилась на низких значениях окончательно, люди продолжают подвергать себя опасности и выходят на тонкий лед. Только за минувшие сутки сотрудникам «Мособлпожспаса» пришлось спасать из ледяной воды 3 человек, сообщает пресс-служба учреждения.

Температурный режим еще не укрепился на территории региона. Поэтому на водоемах лед недостаточно толстый, чтобы выдержать вес человека. Несмотря на это, жители региона продолжают подвергать свою жизнь опасности и выходить на лед, отметил заместитель начальника управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспаса» Владимир Галяс.

«За прошедшие сутки спасатели вытащили из полыньи 3 человек. Случаи произошли в городских округах Долгопрудный, Домодедово и Красногорск на водоемах с опасной толщиной льда. Спасатели каждый день проводят патрулирование подобных мест, но люди продолжают играть со своей жизнью», - сказал Галяс.

Спасатели регулярно проводят профилактические беседы с жителями региона, рассказывают о правилах безопасности и обучают правильному алгоритму действий при попадании в полынью.