РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Финальная игра Высшей лиги КВН состоится в «Крокус Сити Холле» подмосковного Красногорска 18 декабря, сообщается на официальном сайте концертного зала.

Главная интрига юбилейного сезона Высшей лиги КВН состоится 18 декабря. На сцене «Крокус Сити Холла» определится новый чемпион, который заберет золотые медали Международного союза КВН. Зрителей ждет мощная игра с лучшими командами, звездным жюри, известными гостями и бессменным ведущим Александром Масляковым.

В финале Высшей лиги 2021 года сыграют команды «Имени меня» (Королев), сборная Пермского края, «Неудержимый Джо» (Россия), «Доктор Хаусс» (Могилев), «Юра» (университет «Синергия», Москва).

Начало игры в 17:30. Билеты стоят от 2 тыс. рублей. Для зрителей старше 16 лет. Зал «Крокус Сити Холл» расположен по адресу: Красногорск, ул. Международная, д. 20.